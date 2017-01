Nog maar één verdachte aanslag Quebec

Maar één van de twee mannen die zijn aangehouden na de aanslag in Canada wordt nog gezien als een verdachte. De andere is een getuige, meldt de Canadese politie. Bij de aanslag werden zes mensen gedood.

De politie had al bekendgemaakt dat de mannen rond de 30 jaar oud zijn en nog niet bekend waren bij de politie.

Over het motief voor de aanslag is nog niets duidelijk. Tijdens een persconferentie zei de premier van de provincie Quebec Philippe Couillard wel dat het om een gerichte aanslag ging. Hij wilde geen details geven over de verdachte.

Medeleven

De burgemeester van Quebec, Régis Labeaume, zei tijdens de persconferentie dat niet alleen de islamitische gemeenschap van Quebec is getroffen, maar dat heel de stad slachtoffer is geworden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gebeld met zijn Canadese collega Trudeau. Hij betoonde zijn medeleven en bood zijn hulp aan.

Gewapend

Een van de twee mannen die werden aangehouden, belde na de aanslag zelf de politie. In het telefoongesprek zei hij dat hij gewapend was, maar dat hij bereid was mee te werken. Hij werd aangehouden op een brug richting een eiland vlak bij Quebec. De andere man werd in de buurt van de moskee opgepakt. Dat zou een man van Marokkaanse herkomst zijn. Naar verluidt is dat de man die niet langer verdachte is maar slechts getuige. De politie denkt dat er geen andere betrokkenen zijn.

In de moskee waren op het moment van de aanslag vijftig mensen aanwezig. Vijf mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, twaalf mensen raakten lichtgewond.