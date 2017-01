DNB: Nederlandse economie groeit verrassend krachtig

De Nederlandse economie groeit in een verrassend krachtig tempo en over de hele linie. Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank in z'n halfjaarlijkse rapport over de economische ontwikkeling. Maar, het America First van president Trump is wel een groot risico.

Het herstel overtreft alle verwachtingen. Dit jaar zal de economie volgens de centrale bank met 2,3 procent aantrekken. Dat is alweer positiever dan de groei zoals het Centraal Planbureau een maand geleden raamde: 2,1 procent. Het gaat ook erg goed op de arbeidsmarkt, zoals ook het UWV vandaag constateerde. De uitkeringsinstantie voorziet dit jaar bijna 1 miljoen vacatures.

De werkloosheid daalt naar verwachting van 6 naar 5,5 procent. En dat is waarschijnlijk nog heel voorzichtig geschat, zegt DNB. Er zijn ook aanwijzingen dat de werkloosheid dit jaar al onder de 5 procent uitkomt en volgend jaar verder daalt naar 4,4 procent. "Dat is de helft van het gemiddelde in Europa", zegt directeur Job Swank. "We hebben de vijf jaar economische malaise nu overtuigend achter ons gelaten."

Grootste risico: VS

Swank maakt zich wel zorgen over de gevolgen van het nieuwe protectionisme in de Verenigde Staten. "Dat is het grootste risico voor onze economie." Als president Trump importtarieven gaat invoeren, en andere landen reageren daarop met eigen handelsbarrières, dan gaat dat behoorlijke schade aanrichten, zegt Swank. Hoeveel, dat durft hij niet te voorspellen. "Dit is volstrekt onontgonnen terrein. Ik heb niet eerder meegemaakt dat een land de mondialisering gaat rechtzetten."

Op korte termijn ziet DNB alleen positieve gevolgen van de extra bestedingen die in de VS zijn aangekondigd. Als er meer geld gaat naar infrastructuur en de winstbelasting omlaag gaat, dan profiteert de economie in Nederland met zo'n 0,2 procent.

AOW

Volgens DNB vormt dit al met al een "mooie basis" voor een volgend kabinet om aan de toekomst te werken. De toezichthouder vindt dat het tijd is om de financiële buffers van de overheid te versterken. Daarin past geen verlaging van AOW-leeftijd naar 65 jaar, zoals verschillende politieke partijen willen, waaronder de SP en de PVV.

"Dat is een slecht idee," zegt Swank. "Partijen die dat bepleiten weten dat het miljarden kost. Het is niet nodig, en niet op te brengen."