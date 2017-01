Defensie compenseert Afghaanse tolken

Defensie betaalt een schadevergoeding aan 26 Afghaanse tolken die zijn uitgezonden naar Uruzgan. Het ministerie zegt dat daar met hen overeenstemming over is bereikt. De tolken kampen onder meer met psychische problemen door hun uitzending.

Defensie heeft in totaal zo'n zeventig tolken vanuit Nederland naar Uruzgan gestuurd om de Nederlandse militairen daar te ondersteunen. 36 tolken klopten bij Defensie aan om hulp. Met al deze tolken is het gekomen tot een individueel zorg- , behandel, reïntegratie- en keuringstraject, volgens het ministerie. Tien tolken zitten nog in dat traject.

Lokale tolken

In 2014 werd bekend dat de tolken klaagden over discriminatie en gezondheidsproblemen. De tolken zouden ook nog geld tegoed hebben van Defensie. Daarnaast klaagden ze dat hun veiligheid in gevaar was gebracht omdat hun identiteit bekend was gemaakt.

Defensie maakte ook gebruik van lokale Afghaanse tolken. Zij waren in dienst van een bedrijf. Dat bedrijf was ook verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele compensatie.