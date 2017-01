Asscher: weg met het eigen risico en weer vaste gezichten aan het bed

Vandaag trapt de PvdA de verkiezingscampagne af op een partijbijeenkomst in Utrecht, waar ook partijleider Asscher zal spreken. Asscher zal onder meer ingaan op zijn plannen voor de zorg, die hij heeft gebundeld in het pact Goede zorg voor iedereen.

In zijn plan schrijft Asscher: "Dankzij de inzet van de verpleegkundigen, artsen, thuiszorgmedewerkers en alle andere mensen die in de zorg werken is de zorg in Nederland gelukkig van hoog niveau. Maar het kan en moet beter: het eigen risico is te hoog en er is te veel marktwerking."

Asscher wil met het pact de samenwerking opzoeken met de SP en GroenLinks. "De SP heeft het Nationaal Zorgfonds voorgesteld, GroenLinks kwam onlangs met een manifest en de PvdA heeft ook een eigen hoofdstuk over zorg in het verkiezingsprogramma. Al deze plannen hebben meer overeenkomsten dan verschillen."

Als de partijen hun plannen bundelen, zou dat een alternatief zijn voor de plannen van rechtse partijen, zegt Asscher.

Eigen risico en marktwerking

Hij somt een aantal punten op die hij wil aanpakken. Zo moet het eigen risico worden afgeschaft en moeten verzekeraars minder concurreren. Ook de bureaucratie wil Asscher aanpakken, net zoals de flexibele contracten. Dat zouden veel meer vaste contracten moeten worden. "Goede zorg bestaat ook uit vaste gezichten aan het bed." En medisch specialisten moeten in loondienst komen, zegt hij.

Asscher hekelt ook de macht van de farmaceutische industrie. Die moet volgens hem worden ingeperkt. Ook de kosten van medicijnen zouden omlaag moeten.

Het is niet voor het eerst dat Asscher de samenwerking met andere partijen zoekt voor zijn plannen. Vorige week zei de PvdA-leider afspraken te willen maken met andere progressieve partijen over de arbeidsmarkt.