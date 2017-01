Puinhoop bij de Belastingdienst: wie viert er feest?

De Belastingdienst in de problemen bij het innen van belastingen? Sommigen klinkt het als muziek in de oren. Volgens fiscaal econoom Peter Kavelaars hoeven mensen in loondienst weinig voordeel te verwachten, maar frauderende ondernemers lachen wellicht in hun vuistje.

"Het schort al jaren aan goede controle op de belastingplicht. Kleine ondernemers weten dit doorgaans en willen nog weleens een gokje wagen", zegt Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan Deloitte. "Na het rapport van vandaag zie ik dat helaas niet snel verbeteren."

De structurele problemen bij de Belastingdienst zijn door een commissie samengevat in 176 pagina's. De conclusie: het is een organisatorische chaos, de geldzaken zijn niet op orde en er is een tekort aan goed personeel. Het risico bestaat daarom dat het innen van belastingen in gevaar komt, al zegt staatssecretaris Wiebes dat dat gewoon door zal gaan.