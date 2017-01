Geld kabinet voor Holocaustmuseum en Namenmonument

Het kabinet steunt de nieuwe herdenkingslocaties van de Holocaust in het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument met bijna 8 miljoen euro. Dat is vandaag bekendgemaakt, op de wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust.

Het Namenmonument wordt een gedenkplaats waar de namen van de ruim 102.000 Joodse slachtoffers uit Nederland op muren komen te staan. Het is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité en het ontwerp is van de Amerikaanse architect Daniel Libeskind, zoon van Holocaust-overlevenden.

Het Nationaal Holocaust Museum komt in de gebouwen van de voormalige Hervormde Kweekschool in Amsterdam en de Hollandsche Schouwburg. Medewerkers van de school wisten ruim 600 kinderen uit een naastgelegen crèche te smokkelen en via de kweekschool in veiligheid te brengen.