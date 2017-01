Vanuit Berlijn kijken Wüst en Ter Mors naar Zuid-Korea

Wüst slaat de kilometer over, omdat het WK-programma gewijzigd is. Zo wordt de ploegenachtervolging op dag twee gereden in plaats van op de slotdag. "Ik ga voor titels en niet voor podiumplaatsen. Op de 1.000 meter word ik sowieso geen wereldkampioen. Die rustdag werkt dan in mijn voordeel."

Hoe logisch het ook klinkt, het is voor Wüst geen vanzelfsprekende beslissing. "Dit kost me wel veel moeite, want ik heb nog nooit een afstand teruggegeven. Rationeel is het de beste oplossing, maar emotioneel vind ik het erg lastig."

Ter Mors wil geen reserve zijn

Voor Ter Mors is het iets makkelijker om te bedanken voor de ploegenachtervolging. "Ik heb een reserveplek en die heb ik niet aangenomen", aldus Ter Mors. "Ik wil geen reserve zijn. Bovendien, ik heb de laatste drie jaar geen ploegenachtervolging meer gedaan. Dus ik twijfelde sowieso al."