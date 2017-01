Wüst laat WK sprint en kilometer op WK afstanden schieten

Schaatsster Ireen Wüst zal niet aan de start verschijnen bij de WK sprint, eind februari in Calgary. De Brabantse werd afgelopen weekend glansrijk Nederlands kampioene op de sprint en verdiende daarmee een startbewijs voor de WK.

Een week na de WK sprint staan de WK allround in het Noorse Hamar op het programma en Wüst geeft aan dat toernooi de voorkeur. Dit weekend liet ze al doorschemeren te twijfelen over haar deelname in Calgary. "Ik vind sprinten heel leuk om te doen. Ik ben er wel bang voor dat het ten koste gaat van de WK allround. Die toernooien zijn twee weekenden achter elkaar en ik wil gewoon wereldkampioen allround worden." Sanneke de Neeling vervangt de Nederlands kampioene in Calgary. Jorien ter Mors en Anice Das zijn de andere Nederlandse deelneemsters.