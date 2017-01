Mexicaanse president heroverweegt bezoek aan Washington

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto overweegt zijn bezoek aan Washington volgende week dinsdag af te zeggen. Het besluit om het bezoek te heroverwegen volgt op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat hij werk gaat maken van de muur tussen de VS en Mexico.

Trump tekende gisteren een presidentieel decreet over de bouw van de muur. Veel Mexicanen zijn kwaad over Trumps besluit en vinden dat hun president te zwak op de anti-Mexicaanse houding van Trump reageert.

Wanneer Peña Nieto definitief besluit over zijn geplande bezoek is nog onduidelijk. Trump tekende het decreet op het moment dat de Mexicaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Economie in Washington aankwamen voor overleg met de nieuwe Amerikaanse regering. Die timing is slecht gevallen in Mexico.

Geen cent

De oppositie in Mexico heeft de president opgeroepen dinsdag niet te gaan. "Het is heel duidelijk. Of de ontmoeting met Trump wordt afgezegd, of we gaan en zeggen openlijk en krachtig dat Mexico tegen de muur is en dat we er geen cent voor zullen betalen", zei de leider van de conservatieve oppositiepartij.