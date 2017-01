Eerste Kamer parkeert 'hete aardappel' van SGP

De Eerste Kamer heeft besloten dat er een staatscommissie moet kijken naar het plan van de SGP om de grondwet te wijzigen zodat er minder snel bevoegdheden naar Brussel gaan.

De Tweede Kamer ging wel al eerder akkoord met de wijziging die inhoudt dat de instemming van twee derde van de Kamer nodig is voor nieuw beleid van de Europese Unie, in plaats van de helft plus één. SGP-leider Van der Staaij diende de wetswijziging al in 2006 in, samen met toenmalig Kamerlid Mat Herben van de LPF, die het initiatief had genomen. Hij vindt het jammer dat de senaat nu besloten heeft, met een nipte meerderheid van 38 tegen 37 stemmen, om "deze hete aardappel in de koelkast te parkeren".

"Mijn wetsvoorstel is helder, de vragen zijn gesteld en beantwoord, en daarom is deze politieke uitstelmanoeuvre teleurstellend. Iedere fractie zou nu gemakkelijk hom of kuit kunnen geven", aldus een teleurgestelde Van der Staaij.

Politieke overwegingen

De SGP'er denkt dat niet inhoudelijke, maar politieke overwegingen de doorslag hebben gegeven. Want Eerste Kamerleden van onder meer de VVD hebben het plan doorverwezen naar de Staatscommissie Grondwetsherziening. De VVD stemde in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel.

Van der Staaij zegt: "Ik vind dat jammer, omdat we nu een mooie kans hebben om op een zuivere en elegante manier te regelen dat de overdracht van soevereiniteit aan Brussel wordt gekoppeld aan een ruime meerderheid in het Nederlandse parlement."

Het betekent opnieuw vertraging voor de SGP, want niet alleen de staatscommissie moet nu eerst advies uit gaan brengen, maar na de verkiezingen in maart moet ook de nieuwe Tweede Kamer weer instemmen.