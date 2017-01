Chili vraagt buitenlandse hulp bij bestrijding bosbranden

Chili heeft andere landen om hulp gevraagd bij de bestrijding van de bosbranden, die het land al wekenlang teisteren. President Bachelet vroeg onder meer Brazilië, Peru, Canada en Spanje om steun.

"We hebben te maken met de grootste bosbranden ooit in ons land", zei Bachelet. "Maar we hebben de moed om het onder ogen te zien."

De afgelopen weken werd bij elkaar zo'n 130.000 hectare bos door de branden verwoest, een gebied ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. In het getroffen gebied, zo'n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago, zijn ook veel huizen in de as gelegd. Zaterdag werd de noodtoestand afgekondigd.

De branden hebben voor zover bekend nog geen mensenlevens geëist, maar er zijn wel honderden dieren omgekomen.