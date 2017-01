Noodtoestand in Chili vanwege bosbranden

In Chili is de noodtoestand afgekondigd vanwege de hevige bosbranden in het land. Al bijna 50.000 hectare natuur is in de as gelegd. Dorpen, fabrieken en wijngaarden worden door het vuur bedreigd.

De brandweer en het leger proberen de achttien verschillende branden in het midden en zuiden van Chili onder controle te krijgen. Er worden blushelikopters en -vliegtuigen ingezet, maar het blussen wordt bemoeilijkt door de harde wind en de huidige hittegolf in het land. De rook van de branden heeft ook de hoofdstad Santiago bereikt.

De grootste brand heeft zo'n 240 vierkante kilometer in de as gelegd in een gebied waar veel wijngaarden zijn, ten zuiden van Santiago. President Bachelet heeft de gebieden tot rampgebied verklaard. Volgens autoriteiten zijn de bosbranden ontstaan door menselijk handelen, maar is nog niet te zeggen of dat opzettelijk gebeurde.

De branden woeden ook in de buurt van enkele nationale parken, maar die worden niet bedreigd. Toch wordt een aantal van deze parken tijdelijk gesloten.