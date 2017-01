Denk wil schadevergoeding van Sylvana Simons

De politieke partij Denk eist een schadevergoeding van Sylvana Simons, die vlak voor Kerst plotseling opstapte bij de partij. Partijleider Tunahan Kuzu bevestigt berichtgeving hierover in de NRC.

Kuzu zegt dat Simons contractbreuk heeft gepleegd. Ze was in loondienst tot 15 maart, daarna zou zij bij voldoende stemmen voor Denk in de Tweede Kamer gaan. Ook heeft ze volgens hem het relatiebeding, het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht die in het contract waren opgenomen geschonden.

Denk wil volgens de krant 30.000 euro van Simons, die na haar vertrek haar eigen politieke partij oprichtte, Artikel 1. Simons zou een boegbeeld van de partij zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Ook van voormalig campagneleider Ian van der Kooye eist Denk een schadevergoeding. Van hem wil de partij 40.000 euro.

Simons liet zich bij haar vertrek kritisch uit over de partij: "Denk appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie, maar biedt geen lonkend perspectief en toont geen leiderschap." De belangrijkste reden voor haar vertrek was de manier waarop de partij omging met de bedreigingen aan haar adres, zei ze vorige maand.

Denk staat op 0 tot 2 zetels in de laatste Peilingwijzer.