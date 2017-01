Sylvana Simons presenteert kandidatenlijst Artikel 1

De schrijfsters Simone van Saarloos en Anja Meulenbelt en emeritus-hoogleraar Gloria Wekker staan op de kandidatenlijst van Artikel 1, de nieuwe partij van Sylvana Simons.

Simons, die bij de Kamerverkiezingen zelf lijsttrekker is, presenteerde in RTL Late Night een lijst met twintig namen. Op de tweede plaats staat Fatima Faïd, gemeenteraadslid in Den Haag voor de Haagse Stadspartij, op de derde plaats journaliste Brigitte Sins.

Ian van der Kooye, eerder campagneleider van Denk, komt op zes. Meulenbelt, die in de Eerste Kamer heeft gezeten voor de SP, krijgt plek twintig.

Simons wilde aanvankelijk voor Denk in de Tweede Kamer komen, maar eind december maakte ze bekend dat ze haar eigen partij zou beginnen, Artikel 1. Volgens haar kwamen haar idealen bij Denk niet genoeg tot hun recht. Bovendien was ze teleurgesteld in de manier waarop de partij met haar omging na bedreigingen.

Simons noemde haar lijst "een mooie symfonie" en een afspiegeling van Nederland. Artikel 1 is het antidiscriminatie-artikel in de Grondwet. Volgens Simons maken de kandidaten de idealen van dat artikel waar: gelijkwaardigheid, saamhorigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ze zei dat artikel 1 in Nederland onder druk staat en dat veel politici bezig zijn met het zaaien van angst. "Een verdeeld land is een zwak land, de oplossing zit hem in samen de problemen aanpakken."