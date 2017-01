'Galaxy Note 7 vloog in brand door productiefouten en tijdsdruk'

De accu's van de Samsung Galaxy Note 7 pasten niet goed in de telefoon. Ze waren soms net te groot, of net te klein, waardoor de telefoon oververhit kon raken en in brand kon vliegen. Dat staat volgens The Wall Street Journal in een onderzoek van Samsung zelf over de geplaagde telefoon.

De Galaxy Note 7 werd vorig jaar met veel publiciteit aangekondigd, maar werd al snel een hoofdpijndossier voor Samsung. De telefoon kon spontaan in brand vliegen. De problemen waren zo groot, dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit passagiers verbood om het toestel mee aan boord te nemen.