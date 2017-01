Hulpverleners Italië proberen verder te zoeken

In Italië proberen reddingswerkers vannacht verder te zoeken naar overlevenden en slachtoffers in het hotel in Midden-Italië dat is bedolven door een lawine. In het hotel in Farindola waren 30 à 35 mensen aanwezig. De zoektocht wordt ernstig bemoeilijkt door instortings- en lawinegevaar en de metershoge sneeuw. Het hotel is van zijn fundament geschoven en is één grote puinhoop van sneeuw, bomen en puin.

Ondanks dat er geen tekenen van leven zijn gehoord of gezien, hebben reddingswerkers de hoop nog niet opgegeven. Het hoofd van de reddingsdiensten, Fabrizio Curcio, zegt dat zijn teams er vannacht alles aan zullen doen om overlevenden te vinden en eruit te halen, mits de omstandigheden zoeken toelaten.

Sneeuwruimers

Donderdagavond laat kwamen er nog meer hulpverleners aan bij het hotel, waarmee het totaal op zo'n 135 zou zijn gekomen. Eerder konden hulpverleners de plek alleen per ski bereiken, vanwege de hevige sneeuwval. De toegangswegen waren geblokkeerd. Inmiddels zouden er zo'n 25 sneeuwruimers en andere voertuigen zijn gearriveerd.

Volgens een arts die bij de hulpverlening is betrokken, is het bovenste deel van het hotel op 1200 meter hoogte volledig weggevaagd en is er in de kamers alleen nog maar sneeuw. De hoop is dat de meeste mensen zich in de hal bevonden. Daar hadden ze zich verzameld om geëvacueerd te worden na aardbevingen in het gebied.

De autoriteiten hebben de berging van twee slachtoffers bevestigd, in totaal zouden vier lichamen zijn geborgen.