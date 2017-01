Braziliaanse rechter Petrobras-onderzoek omgekomen bij vliegtuigcrash

In Brazilië is een opperrechter die betrokken was bij het corruptieonderzoek naar staatsoliebedrijf Petrobras om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. De oorzaak is onbekend, maar op het moment van de crash regende het hevig. Niet alleen de luchtvaartautoriteiten, maar ook het OM en de politie hebben een onderzoek aangekondigd.

Het vliegtuig waarin rechter Teori Zavascki (68) zat, stortte neer in zee in de buurt van het vliegveld bij de kustplaats Paraty, zo'n 250 kilometer ten westen van Rio de Janeiro. Volgens een getuige raakte eerst de rechtervleugel het water, waarna de neus van het vliegtuig met een vreselijke klap in het water dook. Er zijn zeker drie slachtoffers. Ook de piloot is om het leven gekomen, hij zou 20 jaar ervaring hebben.

Zavascki was betrokken bij het grootste corruptieonderzoek in de Braziliaanse geschiedenis. Het OM zegt dat bouwbedrijven in ruil voor opdrachten steekpenningen hebben betaald aan Petrobras-medewerkers. In totaal zou de Petrobras-fraude 2 miljard dollar bedragen.

President Temer

De rechter behandelde de zaken waarbij politici waren betrokken. Volgens de wet kan alleen het hooggerechtshof bepalen of federale politici vervolgd kunnen worden. Zavascki was bezig met het bestuderen van tientallen zaken rond aannemer Odebrecht, een van de belangrijkste verdachte bouwbedrijven in de fraudezaak. Voormalige en huidige bestuurders hebben verklaringen afgelegd in ruil voor eventuele strafvermindering. De verwachting was dat Zavascki binnenkort zou besluiten welke zaken voor strafvermindering in aanmerking komen.

Dat zou hebben betekend dat de verklaringen openbaar worden gemaakt, waarbij de namen van tientallen invloedrijke politici uit Brazilië en andere landen op straat komen te liggen. Zij zouden hebben geprofiteerd van de corruptie doordat Petrobras riante bedragen doneerde voor hun verkiezingscampagnes.

De vervanger van Zavascki wordt aangewezen door president Michel Temer. Volgens een oud-manager van Petrobras zou hij ook om een bedrag hebben gevraagd. Temer ontkent elke betrokkenheid bij het schandaal. Hij stelt dat de ex-manager alles heeft verzonnen.