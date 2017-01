Troepen vallen Gambia binnen, Jammeh nog altijd in paleis

De VN-Veiligheidsraad heeft steun uitgesproken voor Adama Barrow als president van Gambia. Daarop zijn West-Afrikaanse troepen vanuit Senegal Gambia binnengevallen om de oude president, Yahya Jammeh, af te zetten. "We zijn Gambia binnengegaan", zei een Senegalese legerwoordvoerder.

De Veiligheidsraad wil dat er eerst naar een politieke oplossing wordt gezocht, maar de Afrikaanse troepen lijken de aanval te kiezen.

Eerder vanavond werd Barrow in de Gambiaanse ambassade in Senegal beëdigd. Barrow won in december de presidentsverkiezingen. Hij moest in Senegal worden geïnstalleerd omdat Jammeh weigert plaats te maken. In de kleine ruimte waren hooguit veertig mensen, onder wie de premier van Senegal.

Leger Gambia

Jammeh zit nog altijd in het presidentieel paleis in Banjul. Het is niet duidelijk in hoeverre het leger hem zal verdedigen. Het Gambiaanse leger telt zo'n 5000 militairen. Jammeh riep deze week de noodtoestand uit, maar in de straten van Banjul zijn volgens getuigen geen militairen te zien.

"Het is onmogelijk om te voorspellen wat Jammeh nu gaat doen", zegt correspondent Koert Lindijer vanuit Gambia. "Na zijn beëdiging heeft Barrow het leger opgeroepen zich terug te trekken in de kazernes. Militairen die dat niet doen, beschouwt hij als rebellen."