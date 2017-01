Obama: te vroeg voor einde aan sancties tegen Rusland

President Obama vindt het nog te vroeg om de sancties tegen Rusland te verlichten, zei hij op zijn laatste persconferentie als president. Zijn opvolger Trump wil de sancties heroverwegen, maar volgens Obama moet Rusland zich dan eerst aan het internationale recht houden, met name in Oekraïne.

Een constructieve relatie met Rusland is in het belang van de VS en de rest van de wereld, zei Obama. Hij heeft naar eigen zeggen geprobeerd daaraan te werken, maar toen Poetin in 2012 opnieuw president werd, namen de anti-Amerikaanse sentimenten in Rusland de overhand.

Door de crisis in Oekraïne werd de relatie nog moeilijker, zei Obama. "Poetin is Oekraïne binnengevallen. Dat gaat in tegen de internationale regels. Als hij daarmee ophoudt, heffen we de sancties op."

Als groot en machtig land wil de VS het goede voorbeeld geven en laten zien dat je kleinere landen niet zomaar kan binnenvallen, zei Obama.

Verder wees Obama erop dat er tijdens zijn presidentschap flink is gewerkt aan het verminderen van de voorraden kernwapens in de VS en Rusland, maar dat Rusland een verdere vermindering tegenhoudt. Hij zei te hopen dat de onderhandelingen over kernwapenreductie verder kunnen gaan.