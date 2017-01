Trump: sancties verlichten als Rusland ons helpt

Donald Trump laat de sancties van de VS tegen Rusland na zijn inauguratie intact, maar staat open voor verlichtingen als het Kremlin kan helpen bij zaken die in het belang van de VS zijn. Trump vroeg zich in een interview met The Wall Street Journal af wat voor zin sancties hebben "als Rusland ons echt helpt", bijvoorbeeld bij de aanpak van terroristen. Wel zei hij de bestaande sancties in ieder geval voorlopig overeind te laten.

President Obama stelde in de laatste weken van zijn ambtstermijn nieuwe sancties in tegen Rusland, als reactie op het hacken van computers van de Democratische Partij. Trumps beoogde minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, zei woensdag al dat de sancties wat hem betreft worden gehandhaafd.

Mogelijk heeft Trump in de eerste maanden van zijn presidentschap al een ontmoeting met president Poetin. "Ik begrijp dat de Russische kant dat graag wil, en ik vind dat prima", zei hij tegen The Wall Street Journal.

China en Taiwan

De aanstaande president ging ook in op het Amerikaanse één-China-beleid. Trump, die geen vriend is van China, zou overwegen om te breken met het regeringsstandpunt dat er maar één China is en dat Taiwan bij China hoort. "Alles wordt onderhandeld, en dit ook", zei hij daarover.