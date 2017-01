Poetin: waarschijnlijk geen prostituees bij Trump in Moskou

Poetin ging op de persconferentie ook nog dieper in op het vermeende bezoek van de prostituees in een hotelkamer. "Heeft Trump echt in Moskou bezoek gehad van prostituees? In de eerste plaats, hij is een volwassen man. En ten tweede: hij is iemand die jarenlang een schoonheidswedstrijd heeft georganiseerd en de mooiste vrouwen ter wereld heeft ontmoet. Het is moeilijk om te geloven dat hij een hotel in is gerend om met onze vrouwen uit de lage sociale klasse af te spreken, ook al zijn ze de beste in de wereld."

Trump zelf sprak de aantijgingen, die door een Britse oud-spion naar buiten waren gekomen, vorige week al met klem tegen. Hij deed ze af als nepnieuws: een laatste poging om hem tegen te werken. Ook haalde hij hard uit naar de Amerikaanse inlichtingendiensten, die het lek volgens hem mogelijk gemaakt zouden hebben en hij vroeg zich af of "we in nazi-Duitsland wonen".