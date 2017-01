Turkse media: schutter nachtclub Oudjaarsnacht gepakt

De dader van de dodelijke schietpartij in een nachtclub in de Oudjaarsnacht in Istanbul is opgepakt, melden Turkse media. De Oezbeek Abdulkadir Masharipov werd samen met zijn zoon opgepakt in een stad in de buurt van Istanbul, schrijft de Turkse krant Hürriyet.

Lang gezocht

Veiligheidsdiensten en de politie in Turkije hebben lang naar de verdachte gezocht. Van de Oezbeek verscheen een paar dagen na de aanslag op Twitter een selfie-video, die vermoedelijk is opgenomen op het Taksimplein.