Selfie-video aanslagpleger Istanbul opgedoken

Intussen groeit de kritiek op de regering van president Erdogan, zegt Decraene. Veel Turken, vooral in Istanbul, vragen zich af of de regering niet op te veel borden tegelijk schaakt. "Je hoort nu toch dat Turkije zich bemoeit met Syrië en dat er problemen zijn met IS. En we hebben de problemen met de Koerden aan de grens, problemen met de PKK, de mislukte coup in juli, en dan willen we ook nog de Gülen-beweging aanpakken."

Decraene: "Wordt dat niet allemaal een beetje veel? Zijn onze veiligheidsdiensten niet overvraagd, vragen de Turken zich af? Die veiligheidsdiensten maken een hervorming door, omdat veel leden die tot de Gülen-beweging zouden behoren zijn vervangen door minder ervaren mensen. Mensen vragen zich af of Turkije zich niet eerst moet focussen op IS, in plaats van een veelkoppig monster aan te pakken. De aanslagen komen nu van overal. De inwoners van Istanbul zien steeds vaker doden en geweld op straat. Of dat nu komt van PKK of IS, voor hen is de maat vol."