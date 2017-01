Acht arrestaties voor aanslag Istanbul

In Turkije zijn acht mensen opgepakt in verband met de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul. Dat melden diverse Turkse media, waaronder het staatspersbureau Anadolu.

Onduidelijk is nog wat de rol van de verdachten is geweest bij de aanslag in de Nieuwjaarsnacht, die 39 levens eiste. De dader is niet onder de arrestanten.

Sowieso is de overheid niet scheutig met informatie over de voortvluchtige schutter, zegt VRT-correspondent Steven Decraene. "Turkse media speculeren dat hij van Centraal-Aziatische afkomst is, maar dat is nergens officieel bevestigd."

Voorbereiding

De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd vanochtend opgeëist door Islamitische Staat. Dat was voor de Turkse veiligheidsdiensten geen verrassing. Onderzoek zou uitwijzen dat de schutter goed was voorbereid en mogelijk werd gesteund. Nadat hij zeven minuten om zich heen had geschoten, kon hij ontkomen.

"Dat wijst toch allemaal op een training door IS", zegt Decraene. "Of toch ten minste op logistieke steun van een organisatie."