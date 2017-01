Oproep vredesconferentie Parijs: snel tweestatenoplossing

De vredesconferentie van vandaag in Parijs is afgesloten met een oproep voor een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten. In de slotverklaring roepen de ruim zeventig landen en internationale organisaties Israël en de Palestijnen ook op om het vredesoverleg weer snel op gang te brengen.

De hoofdrolspelers in het conflict waren er zelf niet bij. De Palestijnse leider Abbas had wel naar Parijs gewild, maar Israël boycotte de bijeenkomst. Premier Netanyahu zei dat de conferentie tot doel had hem een dictaat op te leggen en hij weigerde daaraan mee te werken.

Aan de min of meer symbolische top deden vertegenwoordigers mee van onder meer de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Arabische Liga. Vertrekkend EU-lid Groot-Brittannië zat erbij als waarnemer.

Machtswisseling

De Britten steunden als enigen de slotverklaring niet. Ze hekelden het feit dat Israël en de Palestijnen er zelf niet bij waren en wezen op de bezwaren van Israël tegen de conferentie.

Dat de bijeenkomst geen groot gewicht in de schaal legde, had volgens de Britten ook te maken met de timing. De VS staat vlak voor een machtswisseling en de Amerikanen zijn als trouwe bondgenoot van Israël een cruciale factor in het Midden-Oosten. Ze zullen nauw bij elk vredesoverleg betrokken moeten worden. De conferentie in Parijs was een van de laatste grote bijeenkomsten met vertrekkend minister Kerry van Buitenlandse Zaken.

Ambassade

In de slotverklaring staat niets over het omstreden plan van aankomend president Trump om de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. De Palestijnen beschouwen zo'n verhuizing als een grote provocatie en een bedreiging voor het vredesproces.