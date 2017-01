Het doek valt: de levende kanonskogel vliegt niet meer

Grondlegger Phineas Taylor ('PT') Barnum was niet in de wieg gelegd voor een kantoorbaan. Hij was een showman en richtte zich halverwege de negentiende eeuw vooral op tentoonstellingen en bedacht een reizend spektakel met bijzondere mensen en tot de verbeelding sprekende dieren.

Hij had succes en opende in 1841 op Broadway in New York het Barnum's American Museum. Een bijzondere combinatie van dieren, beeldende kunst, literatuur en theater. Op het hoogtepunt was het museum vijftien uur per dag open, met dagelijks zo’n 15.000 bezoekers.

Maar ruim twintig jaar later, in 1865, sloeg het noodlot toe. Op 13 juli van dat jaar brandde zijn museum af en veel dieren kwamen om. Ook na de wederopbouw had hij pech, want drie jaar later brak er opnieuw brand uit.

Levende kanonskogel

Maar Barnum zette door en bedacht de gekste dingen om het publiek te kunnen vermaken. Hij had een neusje voor talent. Hij ontdekte de 14-jarige Rossa Matilda Richter ('Zazel') en haar bijzondere act: ze was de eerste levende kanonskogel.