'The Greatest Show on Earth' stopt na 146 jaar

"Het was een moeilijk besluit", schrijft Felt op de website van het circus. "We weten dat Ringling Bros. niet alleen ons bedrijf is, maar ook uw familietraditie."

Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus is een van de bekendste circussen ter wereld. Het begon in 1841 als het museum van showman Phineas Taylor Barnum, die ook rondreisde met zijn collectie rariteiten, dieren en freaks. In 1907 ging het circus samen met dat van de vijf acrobatische broers Ringling, ooit de grote concurrent.

Op dit moment toert het circus per trein met twee shows door de VS. De laatste shows vinden plaats in Rhode Island en New York, op 7 en 21 mei. Tot die tijd zijn er nog dertig shows.

Veel van de 500 artiesten en medewerkers van het circus zijn daarna hun baan kwijt. Voor slechts enkelen is er plek in de andere shows van de familie Felt, zoals Monster Jam en Disney on Ice.