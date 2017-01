IS verdrijven uit Mosul: een lastige strijd die nog lang kan duren

"Ons leven onder IS was heel slecht, het is nu beter", vertelt een inwoner van de Iraakse stad Mosul. "We konden ons huis niet uit en moesten van IS een baard laten groeien. Dankzij de elitetroepen voelen we ons veilig."

Correspondent Sander van Hoorn is deze week in Mosul, hij staat aan de frontlinie. Op beelden die hij filmde, is te zien hoe het Iraakse leger IS-soldaten probeert te verdrijven. Het volgende doel in hun herovering: de universiteit, het hoofdkantoor van IS in de stad.