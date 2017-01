Storm Egon veroorzaakt chaos in Duitsland en Frankrijk

De stormdepressie Egon heeft in Duitsland tot chaos geleid. Daarbij zijn een dode en gewonden gevallen. Ook viel op meerdere plaatsen de stroom uit.

Egon ging in Duitsland met sneeuwval en harde windstoten gepaard. Vooral in het zuiden raakten wegen geblokkeerd door omgewaaide bomen. Waar wel gereden kon worden, leidde de gladheid tot ongelukken. In het noorden van Duitsland kwam daarbij een automobilist om het leven.

Op het spoor vielen in heel Duitsland treinen uit. Ook waren veel treinen vertraagd, waaronder de hogesnelheidstrein ICE. Die mag op aangepaste trajecten 250 tot 300 kilometer per uur rijden. In verband met de storm en het slechte weer is dat teruggebracht tot 200 kilometer per uur.

Op de luchthaven van Frankfurt zijn vandaag 125 van de in totaal 1100 vluchten geannuleerd. "De storm was zo krachtig dat de afhandeling van vliegtuigen herhaaldelijk gestaakt moest worden", zei een woordvoerder van de luchthaven tegen de publieke omroep ARD.