België zet zich schrap voor storm en overstromingen

België zet zich schrap voor storm en springtij vanmiddag. Her en der is al schade, zoals omgewaaide feesttenten en bouwsteigers. Aan de kust zijn zandzakken opgestapeld. Ook in Brussel en Antwerpen zijn maatregelen genomen.

Sommige meteorologen in België verwachten het ergste 'stormtij' in 50 jaar. Door een combinatie van harde wind en springtij komt het zeewater erg hoog te staan.

In Nieuwpoort zijn 22.000 zandzakken uitgedeeld aan de bevolking. "De dijken en kades zijn daar niet zo hoog", zegt correspondent Joris van Poppel. "Bij zo'n hoog springtij als vandaag, kan het water over de kade slaan en de huizen en hotels instromen. Mensen krijgen zandzakken om dit te voorkomen."