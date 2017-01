Media: bron 'Trump-files' bekend, man duikt onder

De voormalige MI6-agent die de bron is van documenten waarin staat dat Rusland compromitterende informatie heeft over Donald Trump, is door media geïdentificeerd als Christoper Steele. De Brit van 52 zou zijn huis ten zuiden van Londen hebben verlaten en zijn ondergedoken.

De Wall Street Journal en The Telegraph melden dat Steele zo'n twintig jaar werkte voor MI6, de buitenlandse inlichtingendienst van Groot-Brittannië. Naar verluidt was hij in de jaren 90 gestationeerd in Moskou.

Veiligheid

Acht jaar geleden begon hij met andere oud-agenten een inlichtingenbedrijf. Zakenpartners van Steele wilden tegen de bladen niets zeggen over de zaak.

Steele zou zich wezenloos zijn geschrokken toen hij ontdekte dat zijn nationaliteit op straat lag, omdat daarmee ook zijn identiteit kon worden achterhaald. Hij zou vrezen voor de veiligheid van zijn gezin.

Niet bevestigd

In de bewuste documenten wordt gesuggereerd dat er tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne voortdurend contact was tussen medewerkers van Trump en vertegenwoordigers van de Russische regering. Ook zou het Kremlin beschikken over een seksvideo waarin Trump te zien is. Dat zou hem chantabel maken.

Hoewel inlichtingendiensten in de VS de informatie als betrouwbaar lijken te beschouwen, is niets uit de documenten bevestigd. Het Kremlin ontkent alles.

Trump zelf heeft woedend gereageerd op de publicaties. Op Twitter zei hij dat hij niets met Rusland te maken heeft en haalde hij hard uit naar de eigen veiligheidsdiensten, omdat hij die verdenkt van het laten lekken van de stukken.