Kremlin: we hebben geen belastende informatie over Trump

Rusland ontkent dat het belastende informatie bezit over de gekozen president van de VS, Donald Trump. Documenten daarover zouden zijn gefabriceerd met als doel de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland te beschadigen. De inhoud beschrijven de Russen als "totale nonsens".

Vorige week kregen Trump en Obama van de Amerikaanse veiligheidsdiensten te horen dat de Russen mogelijk belastende informatie bezitten over de aankomend president. Daarmee zou Trump gechanteerd kunnen worden. Het is geheel onduidelijk of de die informatie klopt. Correspondent Arjen van der Horst zegt dat bij het nieuws een kolossale slag om de arm moet worden gehouden.

Contacten Trump-Rusland

De FBI doet onderzoek naar de echtheid van de informatie, die afkomstig is van een voormalig lid van de Britse geheime dienst. Hij werkt nu als consultant.

Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten kunnen de Russen informatie hebben dat Trump voor de verkiezingen veelvuldig contact heeft gehad met het Kremlin. Ook zou de Russische geheime dienst belastende opnames van Trump hebben. In een hotelkamer in Moskou waar Obama en zijn vrouw hebben overnacht, zou Trump prostituees op het bed hebben laten plassen.

Heksenjacht

Volgens de woordvoerder van Poetin zijn de aantijgingen bedoeld om de betrekkingen tussen de twee landen verder te verslechteren. Met de berichten wordt hysterie opgewekt om een politieke heksenjacht in stand te houden, zegt hij.

Trump liet zich vannacht in soortgelijke bewoordingen uit: "Nepnieuws: een complete politieke heksenjacht", schreef hij op Twitter.

Kremlin

De Russen zeggen dat ze ook geen informatie hebben verzameld over de presidentskandidaat van de Democraten, Hillary Clinton. "Het Kremlin doet niet aan het vergaren van compromitterende informatie."

Van mensen in haar campagne lekten voor de verkiezingen duizenden e-mails uit. De Amerikaanse veiligheidsdiensten menen dat Rusland daarachter zit.