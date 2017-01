Volkswagen schikt voor 4,3 miljard dollar met justitie VS

Volkswagen heeft vervolging voor het dieselschandaal in Amerika afgekocht. Het Duitse concern is met de Amerikaanse justitie een schikking overeengekomen van 4,3 miljard dollar. Dat bevestigt Volkswagen tegenover het financiële persbureau Bloomberg.

Met de schikking is vervolging van topmannen van Volkswagen in de VS niet van de baan. Deze week werd een manager van Volkswagen in de VS aangehouden.

Volkswagen was er alles aan gelegen om nog voor de inauguratie van Donald Trump tot een regeling te komen met justitie in de VS; anders zou het concern met nieuwe mensen onder Trump opnieuw moeten onderhandelen.

Eerder trof het concern in de VS al voor zo'n 17 miljard dollar schikkingen met consumenten- en milieuorganisaties. Het geld ging naar eigenaren van sjoemelauto's en naar de aanpak van luchtvervuiling. In totaal had het concern zo'n 18 miljard dollar gereserveerd voor schikkingen. Dat is nu al veel te weinig.

Beleggers

Het concern hangt nog een reeks rechtszaken boven het hoofd. Ook beleggers dagen Volkswagen voor de rechter. De bedrijfstop had volgens hen veel eerder naar buiten moeten komen met de sjoemelpraktijken. Volkswagen deed dat pas in de herfst van 2015 onder druk van Amerikaanse milieu-autoriteiten, nadat er al vele jaren was gesjoemeld, met zo'n 11 miljoen diesels. In het najaar van 2015 daalde het aandeel Volkswagen 25 procent in waarde.

De aanhouding van de Amerikaanse topmanager Oliver Schmidt deze week, lijkt er op te duiden dat er meer aanhoudingen gaan volgen. Schmidt wordt verweten dat hij de sjoemelpraktijken probeerde te verdoezelen. Maar hij werkte pas sinds 2102 bij Volkswagen en het gesjoemel begon al veel eerder. In Duitsland wordt ook een reeks managers verdacht, onder wie oud-topman Martin Winterkorn.

De bedrijfstop heeft altijd volgehouden dat de sjoemelparktijken alleen bekend waren op een lager niveau. Volgens bronnen in de VS heeft de bedrijfstop echter zelf besloten de sjoemelpraktijken geheim te houden. Dat zou koren op de molen zijn van bijvoorbeeld de benadeelde beleggers in hun rechtszaken.

Nederland

In Nederland vingen consumenten tot nu toe bot bij de rechter. Inmiddels is wel de Autoriteit Consument en Markt begonnen met een onderzoek, op aandringen van de Consumentenbond. De ACM wil weten of Volkswagen consumentenregels heeft overtreden. In Nederland zijn 160.000 auto's verkocht die veel meer stikstofoxide uitstoten dan was beloofd.

Vandaag werd bekend dat Volkswagen weer meer auto's verkoop. Het grootste autoconcern ter wereld verkocht vorig jaar 10.3 miljoen auto's, 4 procent meer dan in 2015. Naast het merk Volkswagen vallen daar ook merken als Audi, Seat, Skoda en Porsche onder. Azië is inmiddels de belangrijkste afzetmarkt voor de Duitsters. Alleen al China is goed voor ongeveer een kwart van alle verkopen van Volkswagen.