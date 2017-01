Volkswagen verkocht meer auto's ondanks sjoemelsoftware

Volkswagen heeft ondanks het schandaal met de sjoemelsoftware vorig jaar de autoverkopen zien stijgen. Het Duitse autoconcern verkocht wereldwijd 10,3 miljoen auto's, bijna 4 procent meer dan in 2015. Die groei is te danken aan Azië, waar de verkopen met 10 procent toenamen.

Het Amerikaanse Milieuagentschap bracht in het najaar van 2015 aan het licht dat Volkswagen speciale software gebruikte om diesels in testsituaties minder fijnstof te laten uitstoten.

In dat jaar werden voor het eerst in jaren minder Volkswagens verkocht. De verkopen daalden met 2 procent. Die dip is dit jaar dus meer dan goedgemaakt.

Uitdagend

Topman Müller noemde 2016 bij de presentatie van de jaarcijfers een zeer uitdagend jaar, waarin het bedrijf stappen heeft gezet om het dieselschandaal op te lossen.

Een Amerikaanse topman van het bedrijf werd dit weekeinde nog gearresteerd voor zijn rol in het schandaal. VW heeft een miljardenschikking met Justitie in de VS bijna rond. Eerder schikte het concern al voor miljarden met consumenten- en milieuorganisaties. Daarnaast zijn er nog talloze rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf.

Volkswagen legde onlangs in een toekomstvisie de nadruk op elektrische auto's. Müller zei vandaag dat het bedrijf zijn core business niet vergeet en komend jaar zestig nieuwe modellen presenteert.

Overigens groeide het bedrijf niet overal. In Europa werden 4 procent minder auto's verkocht, in Noord-Amerika groeide Volkswagen wel, maar met minder dan 1 procent. De meeste auto's verkoopt Volkswagen in China.