De sport van maandag bij de NOS

De afgelopen zes jaar organiseerde het voetbaltijdschrift France Football in samenwerking met wereldvoetbalbond FIFA de verkiezing voor wereldvoetballer van het jaar.

Aan die samenwerking kwam dit jaar een einde, waardoor het tijdschrift vorige maand weer zelf de Ballon d'Or uitreikte. Cristiano Ronaldo ging er in december met zijn vierde gouden bal vandoor.

Vandaag wordt bekendgemaakt wie er in de ogen van de FIFA de beste voetballer van het afgelopen jaar was. Ronaldo maakt samen met Lionel Messi en Antoine Griezmann kans op de eretitel. Het hele spektakel is vanaf 18.30 uur live te volgen op NOS.nl.

ADO in de prijzen?

Dan wordt er ook bekend of de fans van ADO Den Haag ervandoor gaan met de allereerste FIFA Fan Award. De knuffelactie van de supporters in het duel met Feyenoord is genomineerd.