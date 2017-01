Schulting maakt favorietenrol waar op NK shorttrack

Suzanne Schulting heeft haar favorietenrol bij de NK shorttrack waargemaakt en is in Amsterdam met overmacht Nederlands kampioen geworden.

De 19-jarige Schulting had de titel op de Jaap Edenbaan al binnen nadat ze de 1.500 meter, de 500 meter en de 1.000 meter had gewonnen. De superfinale over 3.000 meter was daardoor voor haar al een formaliteit, maar die won ze vervolgens ook nog.

Schulting eindigde de afgelopen twee jaar als tweede op de NK: in 2015 achter Lara van Ruijven, die zich zondag ziek afmeldde voor de finales, en in 2016 achter Jorien ter Mors, die dit weekend in Heerenveen zilver veroverde bij de EK sprint.

Knegt onderuit op 1.000 meter

Bij de mannen is de strijd nog niet gestreden. Favoriet Sjinkie Knegt was de snelste op de 1.500 meter, maar op de 500 meter zegevierde Daan Breeuwsma en op de 1.000 meter ging Knegt onderuit en won Dylan Hoogerwerf. Ook de mannen rijden later vandaag nog de superfinale.