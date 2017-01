Wankel akkoord met muitende militairen Ivoorkust

President Ouattara van Ivoorkust zegt dat hij een akkoord heeft bereikt met de ontevreden militairen in zijn land. Hun eisen over een hoger loon en een betere huisvesting zijn volgens hem ingewilligd. De rust in het land lijkt echter nog niet terug.

Vrijdag kwamen de militairen in opstand in de stad Bouaké, waarna de onrust zich verspreidde over de rest van het land. Er braken hevige gevechten uit in diverse steden. In Abidjan bezetten gewapende militairen het hoofdkwartier van de strijdkrachten.

Onderhandelingen door de minister van Defensie leidden tot een akkoord. Bij de bekendmaking riep Ouattara de militairen op om terug te keren naar de kazernes.

Niet iedereen gaf gehoor aan de oproep. In Bouaké omsingelden militairen een huis waarin onder anderen de minister van Defensie verbleef. Ook beschoten ze de woning. Pas na enige tijd lieten ze de aanwezigen het huis verlaten.