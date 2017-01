Onrust in Ivoorkust door opstandige militairen

Militairen en ex militairen in Ivoorkust zijn in opstand gekomen. Ze eisen meer loon en betere huisvesting. Ze hebben vrijdag de macht in de stad Bouaké overgenomen. Ook vanmorgen is er volgens persbureau Reuters weer geschoten, door wie is niet duidelijk en ook is niet bekend wat het doelwit was.

Volgens verschillende media worden burgers tot nu toe met rust gelaten.

De militairen hebben gisteren wapens uit politiekazernes geroofd in Bouaké en controleposten opgericht langs belangrijke doorgaande wegen. Bouaké is met een half miljoen inwoners de twee na grootste stad van het West-Afrikaanse land. Ook uit andere steden komen berichten van geweld door militairen, onder meer in Daloa, Daoukro en Korogho.

De minister van Defensie, Alain Rochard Donwhai, van Ivoorkust gaat vandaag naar Bouaké toe om te onderhandelen met de opstandige militairen.