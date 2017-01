Rotterdamse ambtenaar spil in miljoenenfraude Waterfront

Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam heeft doelbewust meegewerkt aan de fraude bij voormalig poppodium Waterfront. Daardoor heeft hij de zwendel, die de gemeente miljoenen kostte, mogelijk gemaakt. Dat schrijft RTV Rijnmond op basis van vertrouwelijke stukken die de regionale omroep in handen heeft.

Eerder meldde de gemeente Rotterdam dat er twee ambtenaren bij betrokken waren. Tegen hen is aangifte gedaan. De regionale omroep schrijft nu dat er feitelijk maar één ambtenaar een rol speelde bij de oplichting.

Vader en zoon

De gemeente is in de affaire voor bijna 8 miljoen euro opgelicht. De aannemer en huurder - vader en zoon - declareerden klussen dubbel en inden geld voor verbouwingen die niet werden uitgevoerd.

Göksel K. kocht het voormalige poppodium in 2010 om er feesten en concerten te organiseren. Na een paar maanden stopte hij met betalen van de huur omdat het pand niet geschikt zou zijn voor horeca. De gemeente trok daarop drie ton uit om het pand te laten verbouwen.

De vader van K. voerde de verbouwingen uit. Samen dienden ze voor meer dan 8 miljoen aan rekeningen in. Een recherchebureau berekende dat 97 procent van de gefactureerde en betaalde werkzaamheden niet is uitgevoerd.

Werkwijze frauderende ambtenaar

De frauderende ambtenaar werkte als projectmanager Technisch Beheer bij de gemeente. Uit de vertrouwelijke stukken blijkt dat hij de fraude faciliteerde door facturen aan te passen, op te knippen en onterecht goed te keuren. Ook hield hij informatie achter.

Met het opknippen van de facturen zorgde de ambtenaar ervoor dat de bedragen onder de 15.000 euro bleven, zodat hij ze kon goedkeuren. Hij had niet de bevoegdheid om hogere bedragen uit te laten betalen. Toch zette hij ook een betaling van bijna 100.000 euro door.

Voor externe onderzoekers, die de facturen toetsten, hield de ambtenaar door de gemeente betaalde rekeningen achter.

Motief onbekend

In 2015 liep de vader van K. tegen de lamp toen hij bij de gemeente aandrong op de uitbetaling van zeven facturen van in totaal ruim een miljoen euro. Daarop trok een ambtenaar aan de bel, omdat de gemeente Rotterdam geen opdracht had gegeven voor die werkzaamheden.

Het is niet bekend met welk motief de frauderende gemeenteambtenaar heeft meegewerkt aan de miljoenenfraude.