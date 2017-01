'Doe jezelf niet tekort door niet naar de Voedselbank te gaan'

"Eten is heel belangrijk", zegt een man die drie tassen spullen meekrijgt voor zijn gezin. "Als ik hier geen eten zou krijgen, dan zitten we vast. Mijn uitgaven zijn hoger dan mijn inkomen. Ik betaal per maand al 868 euro aan mijn huurwoning." Ook een jonge moeder zegt niet zonder het voedselpakket te kunnen. "Het zou een drama zijn als deze hulp er niet was."

"Zonder deze hulp zou ik gewoon dagen hebben dat ik niet zou kunnen eten. Een droge boterham misschien voor mij en mijn kinderen", zegt een vrouw met twee zoons van 16 en 20 jaar.

"Het is natuurlijk wel een stap die je moet zetten. Het is een drempel die je over moet. Ik werk ook gewoon. En om dan hier te moeten komen van sorry, maar ik heb niet genoeg, ja dat is best lastig. Maar als je eenmaal die drempel over bent en je komt hier, dan is het toch wel heel fijn."