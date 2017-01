Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Bijna anderhalf miljoen Nederlanders hebben een laag inkomen, volgens het CBS. Komen zij allemaal in aanmerking voor hulp van voedselbanken?

Dat weet Voedselbanken Nederland zelf niet. De organisatie hanteert namelijk een ander criterium dan het CBS voor het bepalen van het bedrag dat mensen overhouden voor zaken als voedsel en kleding. Zo trekken de voedselbanken ook de woonkosten af van het inkomen en het CBS niet.

Appels en peren

"Het is appels met peren vergelijken", zegt Pien de Ruig van Voedselbanken Nederland. "Wij kijken vooral naar wat de mensen netto te besteden hebben aan eten, drinken, cadeautjes en kleding. Echt wat mensen cash in de portemonnee hebben."

Voor het CBS heeft een alleenstaande Nederlander zonder kind die na deze rekensom maandelijks nog 1020 euro of minder te besteden heeft een laag inkomen. Die bedragen liggen hoger voor grotere huishoudens.

Maar Voedselbanken Nederland hanteert dus andere cijfers. Een alleenstaande Nederlander zonder kinderen die aanspraak wil maken op een voedselpakket, mag volgens de nieuwe regels niet meer dan 200 euro aan 'leefgeld' overhouden per maand. Dat kan dus iemand zijn die volgens het CBS een laag inkomen heeft. Maar dat hoeft niet.

De Ruig: "We hebben ook vermogende klanten die wel een groot huis hebben, maar bijvoorbeeld een hoge hypotheekschuld en dus geen cash." Andersom kan ook: mensen kunnen een laag inkomen hebben, maar ook lage kosten, waardoor ze relatief meer leefgeld overhouden. De richtlijnen voor een persoonlijke berekening staan hier.

Financiëel plan verplicht

Wie denkt onder de grens van de voedselbanken te vallen en een pakket wil aanvragen, kan per mail een verzoek indienen bij een lokale voedselbank, te vinden via de website. Vervolgens kijkt er een vrijwilliger van de organisatie zelf naar, of neemt een andere erkende partij zoals een maatschappelijk werker, de diaconieën van kerken, het Riagg of de thuiszorg het in behandeling.

Behalve op een voedselpakket kunnen klanten rekenen op hulp bij het oplossen van hun financiële problemen. Dat is verplicht: het achterliggende idee is dat de voedselhulp tijdelijk is.

Sinds 1 januari zijn de eisen van Voedselbanken Nederland versoepeld. Dat kan doordat de organisatie structureel meer voedsel van bedrijven ontvangt. Hoeveel meer mensen nu aanspraak maken op een pakket, is dus onduidelijk, omdat het CBS andere cijfers bijhoudt. Daardoor weten de voedselbanken nog niet of ze komend jaar alle vraag aankunnen.

Wat de voedselbanken zullen doen als er straks te veel mensen aankloppen? "Het zou natuurlijk een nachtmerrie zijn als we de criteria moeten terugdraaien", aldus De Ruig. "Maar de voedselbanken hebben ingeschat dat dit haalbaar is. Er is eten zat. Veel minder dan 1 procent van al het voedsel dat in Nederland wordt weggegooid, komt tot nu toe bij ons terecht. Dat moet gewoon beter verdeeld worden."