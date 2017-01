'Deense politie pakt kennis Zuid-Koreaanse president op'

De Deense politie heeft een Zuid-Koreaanse vrouw opgepakt, die door Zuid-Korea wordt gezocht voor haar rol in een corruptieschandaal. Dat melden politie en justitie in Zuid-Korea.

Het gaat om de dochter van Choi Soon-sil, een vertrouwelinge van de Zuid-Koreaanse president Park. Choi Soon-sil en haar dochter Chung Yoo-ra worden ervan verdacht dat ze hun vriendschap met Park hebben misbruikt om zich te verrijken en invloed uit te oefenen op staatszaken.

Chung zou in Aalborg zijn aangehouden op verdenking van het illegaal in Denemarken zijn. Zuid-Korea had Interpol gevraagd naar Chung te zoeken, omdat justitie haar in eigen land wil verhoren.

Op Oudejaarsavond gingen weer honderdduizenden Koreanen de straat op om het vertrek te eisen van president Park en haar kliek. Park is officieel nog in functie, maar er is een afzettingsprocedure tegen haar in gang gezet. Elke zaterdag zijn er demonstraties tegen haar.