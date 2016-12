Steeds weer nieuwe autobranden in Utrecht

Ook op Oudejaarsdag zijn er weer auto's in brand gestoken in de provincie Utrecht en vooral in de stad. Het zou alleen al vandaag om zo'n tien auto's gaan. De brandweer had daar al rekening mee gehouden en extra mensen ingezet. Ook de politie was extra alert op autobranden.

Aan het begin van de avond was het raak in de wijken Hoograven, Rivierenwijk, Overvecht en Leidsche Rijn. Ook in Zeist ging een auto in vlammen op. In Overvecht werd de brandweer bekogeld met vuurwerk.

Vanochtend werden twee jongens van 17 en 18 gearresteerd voor autobranden van de afgelopen avonden in Zuilen. De politie heeft een derde verdachte op het oog.