Twee arrestaties voor autobranden Utrecht

Er zijn twee jongens van 17 en 18 jaar oud gearresteerd in verband met de autobranden in Utrecht. De politie heeft ook een derde verdachte op het oog. In Utrecht gingen de afgelopen twee avonden en nachten meerdere auto's en scooters in vlammen op.

Donderdagavond brandden in de wijk Zuilen kort na elkaar drie auto's uit. Bij de derde brand, in de Dr. Max Euwestraat, zagen omstanders twee jongens wegrennen. Een van hen, een 17-jarige Utrechter, is nu opgepakt.

De identiteit van de andere jongen is bekend. Hij wordt binnenkort ook gearresteerd, zegt de politie.

Brandstichting

Afgelopen nacht gingen in het centrum van Utrecht opnieuw vijf auto's in vlammen op. Ook brandde een scooter uit. In verband met die branden heeft de politie een verdachte opgepakt: een 18-jarige Utrechter.

De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen alle branden van de afgelopen dagen. Ook wordt nog onderzocht of er sprake is van brandstichting.

Vannacht werden ook in Soest, Woerden, Den Haag, Oss, Nootdorp en Veen auto's in brand gestoken.