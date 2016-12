'Geen zorgen om klimaatprobleem, omdat we er nog geen last van hebben'

Dat de ondervraagden niet direct denken aan het klimaat als maatschappelijk probleem, heeft volgens klimaatwetenschapper Pier Vellinga (Wageningen Universiteit) te maken met het algemene bewustzijn in Nederland. "Natuurlijk komen er nu oplossingen zoals zonnepanelen en dijkverhogingen. Daardoor wordt gedacht: misschien lossen de problemen zichzelf op. Ik zie een groot verschil tussen de reële risico's en de manier waarop de politiek erover praat."

Vellinga: "Er zijn natuurlijk terroristen en verkeersslachtoffers, maar de risico's van de zeespiegelstijging lijkt me een vrij existentieel probleem voor dit land."

Niet bewust van maatregelen

Van den Broek deed eerder dit jaar onderzoek naar hoeveel zorgen wij ons door de jaren heen hebben gemaakt over het klimaat. "Het is niet een probleem waar mensen veel mee bezig zijn. Dat komt waarschijnlijk omdat we ons nog niet bewust zijn van de maatregelen die genomen moeten worden."

Toch krijgt iedereen er vroeger of later mee te maken, zegt Van den Broek. "Vliegvakanties, hoe lang kan dat nog groeien? Voedsel, hoe lang kunnen we nog naar het ons belieft zuivel en vlees tot ons nemen? En jij en ik hebben straks geen aardgas meer. Hoe lang duurt het nog voordat tot ons is doorgedrongen wat broeikasuitstoot met zich meebrengt? Je hebt goede kans dat meer mensen zich zorgen gaan maken als ze er echt mee geconfronteerd worden."