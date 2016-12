Afschaffen fossiele brandstoffen? Niet urgent

Maar weinig Nederlanders vinden dat de overgang van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie een urgent probleem is. We maken ons vooral zorgen over andere zaken, blijkt uit een vierjaarlijks onderzoek naar burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau.



In een enquête vroeg het SCP onder meer wat mensen op dit moment als grootste maatschappelijke problemen zien. Daaruit blijkt dat Nederlanders nu vooral met immigratie en integratie in hun maag zitten. Slechts 2 procent van de ondervraagden begint uit zichzelf over het klimaat, energie of duurzaamheid.

Nederland scoort met slechts 6 procent hernieuwbare energie ver onder het Europese gemiddelde. Dat ligt op 16 procent.