Gevechten in Syrië kort na het ingaan van bestand

Het staakt-het-vuren in Syrië is binnen twee uur na het ingaan geschonden. In twee provincies in het westen van het land zijn gevechten gemeld tussen rebellen en het regeringsleger. Het staakt-het-vuren ging om 23.00 uur Nederlandse tijd in.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten hebben rebellen in de provincie Hama het bestand geschonden. Volgens een rebellengroep heeft het regeringsleger bombardementen uitgevoerd in de aangrenzende provincie Idlib.

Luchtaanvallen

Vlak voor het ingaan van het staakt-het-vuren in Syrië zijn bij luchtaanvallen in de buurt van de hoofdstad Damascus zeker 22 mensen omgekomen.

Het bestand dat voor heel Syrië is afgekondigd wordt gesteund door Rusland en Turkije. Het is onduidelijk welke rebellengroepen meedoen aan het bestand. Rusland en Turkije zeggen dat hun bondgenoten in Syrië zich eraan zullen houden en dat de strijd tegen IS zal doorgaan. Onduidelijk is of dat ook geldt voor de strijd tegen andere jihadistische groepen.

De Koerdische strijders, tegenstanders van zowel Turkije als het Syrische regime, zijn niet bij het bestand betrokken.