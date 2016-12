De wereldbekerwedstrijd op de afdaling voor mannen die in Santa Caterina geskied zou worden, is vanwege te harde wind afgelast.

De Super G kon gisteren wel doorgaan. Kjetil Jansrud won voor Hannes Reichelt en Dominik Paris.

De race in het Italiaanse skioord wordt later in het seizoen niet ingehaald, zo heeft de internationale skifederatie bekendgemaakt.