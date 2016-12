Anis Amri werd gefilmd op station van Lyon

De terrorist Anis Amri, die een aanslag pleegde in Berlijn, is op zijn vlucht uit Duitsland in het treinstation Lyon Part-Dieu geweest. Op bewakingscamera's is te zien hoe de Tunesiër er met contant geld een treinkaartje koopt, melden Franse media.

Daarna stapte hij op de internationale trein naar Milaan, met een overstap in Chambéry. Dat gebeurde op 22 december, drie dagen na de aanslag. De dag daarop werd hij in Milaan door de Italiaanse politie doodgeschoten, nadat hij bij een routinecontrole op een agent had geschoten.

Hoe Amri van Berlijn naar Lyon is gereisd, is nog onduidelijk. Hij wist op zijn vlucht diverse keren landsgrenzen te passeren, ook al stond hij internationaal op de opsporingslijsten en golden er extra veiligheidsmaatregelen.

De in 2015 naar Duitsland gekomen Tunesiër Amri (24) reed vorige week maandag met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Twaalf mensen kwamen om het leven, onder wie de Pool van wie hij de vrachtwagen had afgenomen. Islamitische Staat liet weten verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. Op een video zei Amri dat hij IS-chef Baghdadi als zijn leider zag.