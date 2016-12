Berlijn-verdachte Anis Amri doodgeschoten in Italië

De identiteit van Amri is bevestigd op basis van vingerafdrukken die in handen waren van de Duitse autoriteiten, zei het Openbaar Ministerie in Duitsland vanmiddag op een persconferentie. Die vingerafdrukken waren gevonden in de vrachtwagen waarmee de aanslagpleger maandagavond inreed op een menigte op een kerstmarkt.

De Duitse autoriteiten willen gedurende het onderzoek niet reageren op de vraag of het een verrassing was dat Amri in Milaan opdook. Het onderzoek richt zich nu op de contacten van Amri. Daartoe wordt onder meer zijn mobieltje doorgelicht.

"Het is nu heel belangrijk dat we erachter komen of er een netwerk van medeplichtigen was", zei de aanklager. "Of er vrienden waren die de verdachte hebben geholpen bij het voorbereiden en plegen van de aanslag en bij zijn vlucht."

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet ingaan op de vraag welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen om te voorkomen dat Amri de grens kon oversteken. "U kunt er in het algemeen van uitgaan dat er na zo'n aanslag allerlei maatregelen worden bekeken. Natuurlijk wordt er versterking opgeroepen. Soms is dat zichtbaar, soms niet."